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عربي-دولي
انتشار للشرطة في القدس..القوات الاسرائيلية تتأهب ليوم القدس
Lebanon 24
18-05-2023
|
03:25
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نشرت السلطات الإسرائيلية أكثر من ألفي شرطي، خلال مسيرة يلوح فيها قوميون يهود بأعلام عبر الطريق الرئيسي الفلسطيني في البلدة القديمة بالقدس.
وتقول السلطات إن نشر القوات خلال "مسيرة الأعلام" تعد محاولة دؤوبة لضمان مرور المسيرة المثيرة للجدل بدون عنف.
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وصرح يورام سيغال، رئيس شرطة منطقة القدس، للصحفيين الأربعاء بأن السلطات "عازمة على منع العنف هذه المرة".
وقال إن نحو 2500 شرطي يتمركزون في جميع أنحاء المنطقة لضمان سلامة الجميع، والرد بسرعة على أي عنف محتمل.
وأضاف: "سنتعامل بقسوة مع أي شخص يحاول تعكير صفو السلام، مشكلات الماضي سببها كانت أقلية من الناس، لن يكون هناك تسامح مع التحريض أو العنف الذي يمكن أن يعرض المتواجدين على طول الطريق أو الذين يعيشون هناك للخطر".
وقال سيغال إن "الشرطة تتعاون بشكل وثيق مع قادة الجالية اليهودية والفلسطينية لإبقاء الوضع سلمي".
كما أكد تنفيذ عدد من الاعتقالات الوقائية لأشخاص يعتقد أنهم يخططون للقيام بأعمال عنف، ورفض الخوض في تفاصيل.
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