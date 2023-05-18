أوكرانيا... انفجارات في بعض المناطق وتوقف حركة القطارات في شبه جزيرة القرم

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قتل شخص في ضربة صاروخية روسية على منشأة صناعية في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، فيما أثار حطام متساقط خلال غارة جوية حريقين في النواحي الشرقية من كييف، بينما توقفت حركة القطارات بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، بعد انفجار هناك.وأعلن سلاح الجو الأوكراني، الخميس، أنه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل ثلاثين أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد، وفق ما نقلت "فرانس برس".وأفاد سلاح الجو في بيان على تلغرام أن الدفاعات الجوية "دمرت 29 صاروخ كروز" وأربع مسيرات روسية.والخميس، كتب سيرهي براتشوك، وهو متحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا، على تلغرام أن "قتيلا سقط في ضربة صاروخية روسية على منشأة صناعية في المدينة الواقعة بجنوب أوكرانيا"، وفق ما أوردت وكالة رويترز.كما أشار إلى إصابة شخصين في الهجوم على المدينة.من جانبه قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على تلغرام إن حريقا اندلع في مرأب بمنطقة دارنيتسيا في العاصمة، الخميس.وتساقط حطام أيضا في منطقة دنيبرو في كييف، ولم يسفر الحادثان عن قتلى، وفق "رويترز".وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تلغرام إن حريقا اندلع في مبان غير سكنية بمنطقة ديسنيانسكي شرقي العاصمة.وأضاف أن كييف هوجمت بصواريخ كروز وأن الدفاعات الجوية أسقطتها كلها.ولم يقدم مزيدا من المعلومات بخصوص ضحايا.ودوت انفجارات عدة، فجر الخميس، في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني.وأعلن الجيش الأوكراني أن منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيرا إلى أنه أطلق تحذيرات للسكان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرضهم لضربات جوية.من جهتها، أكدت وسائل إعلام محلية وقوع انفجارات في خميلنيتسكي، على بُعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب.وقال الجيش الأوكراني إنه تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.على جانب آخر، قال مسؤول معين من روسيا في شبه جزيرة القرم، الخميس، إن حركة القطارات توقفت بين سيمفيروبول، عاصمة المنطقة، ومدينة سيفاستوبول، حسبما نقلت "رويترز".وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم المنطقة المعين من موسكو في بيان أرسله عبر تطبيق تلغرام إن عربات قطار محملة بحبوب خرجت عن مسارها دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.يأتي هذا بعدما ذكرت "قناة بازا" على تلغرام، التي لها صلات بأجهزة الأمن الروسية، في وقت سابق أن انفجارا وقع في خط للسكك الحديدية في المنطقة، التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في عام 2014.(الحرة)