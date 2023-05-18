مصرع 9 أشخاص... قلق في ايطاليا بسبب الفيضانات

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لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في منطقة إيميليا رومانيا بشمال إيطاليا، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات غمرت أحياء وأراض زراعية بأكملها، الأربعاء، ما أدى أيضا إلى إلغاء سباق فورمولا واحد على حلبة إيمولا، والذي كان مقررا نهاية الأسبوع الجاري.وتسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت على السهول في المنطقة على مدار يومين في فيضان نحو عشرين نهرا، ما أدى إلى غمر مساحات شاسعة من الأراضي بالمياه وإجلاء الآلاف من السكان.وقال دافيد مالدولا، وهو أحد سكان منطقة تشيسينا لوكالة فرانس برس "شاهدنا من نافذة المنزل (الطابق الثاني) المياه ترتفع تدريجيا" حتى غمرته بعد أن وصلت إلى ارتفاع متر ونصف، ما أدى إلى غرق المنزل.وحلقت المروحيات طوال الليل بحثا عن ناجين لإنقاذهم.وفي مدينة فورلي المجاورة، جنوب شرق العاصمة الإقليمية بولونيا، قال رئيس البلدية، جيان لوكا زاتيني، إن مدينته "جاثية على ركبتيها، ومدمرة وتتألم".وأكدت السلطات الإقليمية مقتل تسعة أشخاص، معظمهم في منطقتي فورلي وتشيسينا.وتأثرت آلاف المزارع في المنطقة الزراعية الخصبة، لكن وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا، قال إن المياه يجب أن تنحسر قبل أن تتمكن الحكومة من تحديد الأضرار.وانتشل الغواصون جثتين في فورلي صباح الأربعاء، في إطار جهود إنقاذ ضخمة شاركت فيها أجهزة الطوارئ والقوات المسلحة وأكثر من ألف متطوع.وأظهرت لقطات فيديو عمال إغاثة وهم يحملون سكانا في الطرقات التي غمرتها المياه أو على متن قوارب مطاطية، بينما اندفعت السيول عبر أروقة بولونيا التي تصنفها اليونسكو من التراث الإنساني.وفي مقاطع مصورة أخرى لخفر السواحل الإيطالي، ظهر عمال إنقاذ في مروحية وهم يسحبون شخصين مسنين من على سطح منزل كان منسوب المياه فيه يغطي نوافذ الطابق الأول تقريبا.وفي المناطق التي انحسرت فيها المياه، امتلأت الشوارع بالطين الكثيف والحطام.وقبل أسبوعين فقط تعرضت منطقة إيميليا رومانيا، إحدى أكثر المناطق الغنية في إيطاليا، لأمطار غزيرة ما تسبب بفيضانات أودت بحياة شخصين.وقال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي، إن نحو 50 سنتيمترا من الأمطار انهمرت في غضون 36 ساعة في فورلي وتشيسينا ورافينا، أي نحو نصف معدل هطول الأمطار السنوي المعتاد.وأضاف أنه سوف يتم الإفراج عن 20 مليون يورو (21.6 مليون دولار) من المساعدات الطارئة، تضاف إلى 10 ملايين تم الحصول عليها كهبة منذ الفيضان الماضي.وتسببت الفيضانات في إلغاء سباق الفورمولا 1 إيميليا رومانيا الكبير، المقرر الأحد في إيمولا، حيث قال المنظمون إنهم لا يستطيعون ضمان سلامة المشجعين والفرق والموظفينوعمل المسعفون طوال الليل لإنقاذ الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الفيضانات العارمة.وفي تشيسينا، كان كريستيان سالاماندري مغطى بالوحول في نهاية اليوم.وقال سالاماندري "لقد جئنا لنقدم المساعدة ولمحاولة إنقاذ الناس والحيوانات"، مضيفا "الوضع لا يزال قاسيا ومأساويا. نتمنى أن يتحسن".وتم إجلاء قرابة 10 آلاف شخص من منازلهم، وفق السلطات، بينهم 3 آلاف في بولونيا و5 آلاف في رافينا، فيما لا يزال نحو 5 آلاف شخص محرومين من الكهرباء.وانقطعت الكهرباء عن حوالي 50 ألف شخص في فورلي حيث رأى مصور وكالة فرانس برس الناس في حالة صدمة أثناء فرارهم ليل الثلاثاء عبر مياه الفيضانات في الظلام وهم حفاة.وفي مكان آخر، سبح سكان محليون في أحد طرق تشيسينا لإنقاذ طفل يبلغ ثلاث سنوات، بينما شوهد رجل يصارع المياه وهو يحمل قطته.وجاءت الأمطار الغزيرة في أعقاب جفاف تأثرت به مناطق واسعة في شمال إيطاليا الشتاء الماضي، إضافة إلى شح قياسي للأمطار الصيف الماضي، تسبب في تأثر المحاصيل الزراعية.وقال خبير الأرصاد في القوات الجوية باولو كابيتزي، لوكالة فرانس برس "علينا التعود على ذلك في المستقبل لأنه لسوء الحظ في السنوات الأخيرة كثيرا ما تنهمر هذه الأمطار الغزيرة".وأضاف أنه لا يمكن إلقاء اللوم مباشرة على ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن "التكرار المتزايد باستمرار لهذه الظاهرة يمكن أن يكون بوضوح نتيجة للتغير المناخي المستمر".وعبرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أثناء توجهها للمشاركة في قمة مجموعة السبع في اليابان، عن دعمها للمتضررين، وقالت إن الحكومة "على استعداد للاستجابة بالمساعدات الضرورية".ومن المتوقع أن تهدأ الأمطار، الخميس، في المنطقة التي غمرتها الفيضانات.(الحرة)