Advertisement

عربي-دولي

كانت غير راضية.. شاهدوا ردة فعل امرأة أمام بايدن لحظة تقليدها وساما نيابة عن ابنها الراحل (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1068170-638200049110664927.jpg
Doc-P-1068170-638200049110664927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت امرأة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بردة فعلها عقب تسلمها "وسام الشجاعة" من الرئيس الأميركي جو بايدن نيابة عن ابنها الشرطي الذي قتل أثناء القيام بعمله.

وتظهر المرأة في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس سوداء، تنظر بطريقة غير راضية بعد تسلمها الميدالية عقب مرور بايدن.
 
Advertisement
 
وتساءل بعض المغردين، عما إذا كان خطاب بايدن وحزبه "المعادي" للشرطة، هو السبب في حنقها، فيما قال آخرون إنها "أصعب لحظة تعيشها هذه الوالدة بعد وفاة ابنها، حيث أنها مضطرة للنظر في عيون الرجل الذي تلومه على تمكين هذه الجريمة أمام الصحافة والعالم، ومنع غضبها من الانفجار".

وكان الرئيس الأمريكي منح وسام الشجاعة (Medal of Valor) لـ15 ضابطا بما في ذلك ضابطان توفيا أثناء أداء عملهما، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.
يذكر أن ميدالية الشجاعة تمنح للضباط الذين أظهروا شجاعة استثنائية، بصرف النظر عن سلامتهم الشخصية، في محاولة لإنقاذ أو حماية الآخرين.(روسيا اليوم)


عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2023-05-18
06:43 | 2023-05-18
06:31 | 2023-05-18
06:24 | 2023-05-18
05:59 | 2023-05-18
05:57 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website