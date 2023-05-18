كانت غير راضية.. شاهدوا ردة فعل امرأة أمام بايدن لحظة تقليدها وساما نيابة عن ابنها الراحل (فيديو)

أثارت امرأة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بردة فعلها عقب تسلمها "وسام الشجاعة" من الرئيس الأميركي جو بايدن نيابة عن ابنها الشرطي الذي قتل أثناء القيام بعمله.



وتظهر المرأة في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس سوداء، تنظر بطريقة غير راضية بعد تسلمها الميدالية عقب مرور بايدن.

That had to be the hardest moment for Mora to live through after the death of her child.

To look into the eyes of the man you blame for enabling that crime, in front of the press and videographers and the world and keep that anger from erupting. — Patriot Party In Space 🇺🇸 (@Hale823) May 17, 2023 Advertisement

وتساءل بعض المغردين، عما إذا كان خطاب بايدن وحزبه "المعادي" للشرطة، هو السبب في حنقها، فيما قال آخرون إنها "أصعب لحظة تعيشها هذه الوالدة بعد وفاة ابنها، حيث أنها مضطرة للنظر في عيون الرجل الذي تلومه على تمكين هذه الجريمة أمام الصحافة والعالم، ومنع غضبها من الانفجار".



وكان الرئيس الأمريكي منح وسام الشجاعة (Medal of Valor) لـ15 ضابطا بما في ذلك ضابطان توفيا أثناء أداء عملهما، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.

يذكر أن ميدالية الشجاعة تمنح للضباط الذين أظهروا شجاعة استثنائية، بصرف النظر عن سلامتهم الشخصية، في محاولة لإنقاذ أو حماية الآخرين.(روسيا اليوم)





