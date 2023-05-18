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عربي-دولي

آخر تطورات السودان.. معارك ضارية وقصف بالطيران جنوب الخرطوم

Lebanon 24
18-05-2023 | 04:46
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في آخر تطورات السودان الميدانية، وقعت معارك ضارية وقصف بالطيران جنوب الخرطوم اليوم الخميس، وفق ما أفادت "العربية".

كما تحدثت عن قصف مكثف لمقاتلات الجيش في الخرطوم تستهدف مواقع للدعم السريع.

وكانت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجددت أمس الأربعاء، في الخرطوم.
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وحلق طيران الجيش السوداني في سماء العاصمة السودانية، وسط سماع أصوات مضادات أرضية.

وتجددت الاشتباكات بين القوتين العسكريتين في البلاد على الرغم من محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة غرب السعودية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي للتهدئة، من 7 بنود يتيح نقل المساعدات وحماية المدنيين، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى وقف للنار يتيح تطبيق تلك الشروط.
إلى ذلك، قدّرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بنحو 25 مليون شخص عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان وبنحو 3,03 مليار دولار حجم المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها البلد والفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.

وتفاقمت الاحتياجات الإنسانية منذ اندلع النزاع في البلاد في 15 نيسان ، بحسب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل الاستجابة للأزمة.

من جانبه، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام للصحافيين "يحتاج اليوم 25 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان السودان - لمساعدات إنسانية وللحماية"، موضحًا أن هذا العدد "هو أكبر عدد" محتاجين لمساعدات إنسانية تسجّله الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطلاق. (العربية)


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