القرم.. توقف حركة السكك الحديدية بعد أنباء عن وقوع إنفجار

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وقال سيرغي أكسيونوف، شبه جزيرة القرم في بيان أرسله عبر تطبيق "تلغرام"، إن عربات قطار محملة بحبوب خرجت عن مسارها دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.وفي وقت سابق، ذكرت قناة "بازا" على "تلغرام"، التي لها صلات بأجهزة الأمن الروسية، أن انفجاراً وقع في خط للسكك الحديدية في المنطقة التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014، بحسب ما ذكرت "رويترز".من جهتها، قالت وكالة "أسوشيتد برس" إنّ السلطات الروسية أعلنت أن قطار بضائع ينقل حبوباً خرج عن سكته الخميس في شبه جزيرة القرم بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا، وذلك في أوج سلسلة حوادث تخريب تنسبها موسكو بانتظام لكييف.من جهتها، أعلنت هيئة السكك الحديد المحلية في بيان أن الحادث كان نتيجة "تصرفات أطراف ثالثة".