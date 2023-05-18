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عربي-دولي

رسمياً.. الأسد يتوجه اليوم إلى السعودية للمشاركة بالقمة العربية

Lebanon 24
18-05-2023 | 05:38
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ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أنّ الرئيس السوري بشار الأسد يتوجه اليوم إلى مدينة جدة في المملكة العربيّة السعودية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ32 لإجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد يوم غدٍ الجمعة. 
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وتأتي مشاركة سوريا في القمة العربية للمرّة الأولى منذ العام 2010، وذلك إثر جهودٍ دبلوماسيّة أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربي بعد عزلة استمرّت أكثر من 11 عاماً على خلفية النزاع المدمّر في سوريا.
وعُلّقت عضوية دمشق في جامعة الدول العربية في العام 2011، إلا أن العودة الرسمية للجامعة كانت بقرارٍ علني صدر يوم 7 أيار الجاري.
وأكد وزراء الخارجية العرب في البيان الذي أصدروه آنذاك وأعلنوا بموجبه إعادة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة، الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات وخطر الإرهاب.
وقرّر المجتمعون تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة "الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية".
 
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