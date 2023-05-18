مفاجأة عن دولة عربيّة قد لا تعرفونها.. أشخاصٌ يعيشون داخل الكهوف!

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وكان عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ أوصى قبل مماته بالاستعداد للعيش في كواكب أخرى أو تحت سطح الأرض.وفي تونس وبالتحديد في منطقة مطماطة، يعيش بعض البربر في كهوف يطلق عليها اسم ترغلودايت أي سكان الكهوف.وفي تركيا، بنى القدماء مدن كابادوكيا تحت الأرض بالإضافة لمدن أخرى تتسع لما يزيد على 200 ألف شخص.أما سنغافورة فبدأت هي الأخرى مشاريع بناء مدن صغيرة تحت الأرض منذ 2001. فيما يعيش مليون صيني تحت الأرض.وبعدما اتضحت محدودية التمدد أفقياً وعامودياً فوق الأرض، باتت مناطق عدة من العالم تنمو نزولا، وتم استغلال مساحات شاسعة تحت الأرض في بناء أسواق تجارية ومحطات مترو ومتنزهات كما هو الأمر تماما في:- كندا- لندن- مكسيكو سيتي- موسكو- باريس- نيويورك