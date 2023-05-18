السيسي يُعاقب قاضيين.. ماذا قرّر بشأنهما؟

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وأصدر السيسي قراراً بنقل جاويش محمد السيد جاويش، وكيل نيابة بنيابة جنوب سوهاج الكلية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.كذلك، أصدر الرئيس المصري قراراً بنقل سعيد محمد الشبراوي سعيد السيد، القاضي بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وقرر السيسي أيضاً نقل أحمد طارق عبدالسالم السيد ستين، القاضي بمحكمة شمال دمنهور الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.وجاءت القرارات وفقاً لأحكام تأديبية، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في مصر.