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عربي-دولي

بوغدانوف يؤكد بدء العمل على خريطة طريق للتطبيع السوري التركي

Lebanon 24
18-05-2023 | 06:31
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صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأن العمل الفعلي على خريطة طريق لتطبيع العلاقات السورية التركية قد بدأ.

وردا على سؤال صحفي عما إذا انطلق العمل على مثل هذه الخريطة، قال بوغدانوف على هامش مشاركته في "منتدى روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان اليوم الخميس: "طبعا، نحن نعمل على ذلك".
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وأشار بوغدانوف ردا على سؤال آخر، إلى أن موعد الاجتماع الجديد على المستوى الوزاري بين روسيا وتركيا وسوريا وإيران لم يتم تحديده بعد، منوها إلى ضرورة الانتظار إلى نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 ايار، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن العمل على إعداد خريطة الطريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا سيبدأ قريبا، وستتولاه لجنة يتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض.

وأضاف أن العمل سيجري على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الأجهزة المختصة. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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