تحت عنوان: "أشهر الأسلحة الغربية في أوكرانيا.. تسميات رنانة وأخرى لا تخطر على بال"، جاء في موقع "روسيا اليوم":

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يتسلح الجيش الأوكراني بمجموعة من الأسلحة الغربية، والتي يستخدمها في معاركه ضد الجيش الروسي، على أمل في أن تحدث فارقا على أرض المعركة.ووفقا للباحث العسكري مينا عادل تعمل الاستراتيجية الرئيسية لتسليح الجيش الأوكراني على عدة ركائز وأسلحة نرصدها كالتالي:1- الأولوية الرئيسية للحصول على أي أنظمة شرقية المنشأ مثل مقاتلات ميغ - 29 من بولندا2- تقديم منظومات غربية نوعية مع مراعاة مخزون الذخائر لدى الدول الداعمة3- مراعاة الجمع بين المنظومات التي تستخدم نفس العيار وأساليب الدعم اللوجستي بقدر الإمكان4- محاولة خلق حلول تقنية لتعويض الذخائر الشرقية بأخرى غربية.5- تقديم ذخائر موجهة بأنظمة متحورة أرضية بقدر الإمكان لمحاولة تأخير احتمالية الدعم بالطيران6- المراقبة المستمرة للميدان لمحاولة الدفع بأفضل الحلول التقنية والتي تستطيع أن تستفيد من الدعم المعلوماتي لشبكه الناتو الاستطلاعيةوبناء على هذه المعايير يتم تقسيم الدعم طبقا لاتجاهين من خلال قاعدة البيانات الخاصة بموقع (اوريكس) الهولندي المتخصص في الإحصاء1- طائرات الهليكوبتر من طراز "ويستلاند سي كينغ" الإنجليزية والبلاك هوك الأمريكية2- طائرات هليكوبتر شرقية متنوعة من طراز مي 8/17/2/24 و كا 32 من بلدان التشيك وسلوفاكيا ومولدوفا وكرواتيا والبرتغال3- طائرات ميغ 29 وسو 25 من سلوفاكيا وبولندا ومولدوفا4- درونات مقاتلة بيرقدار تركية5- درونات انتحاريه امريكية من طراز فينيكس وسويتش بليد6- دبابات من طراز ليوبارد ألمانية ونرويجية وأسبانية وكندية وبرتغالية ويونانية وسويدية7- دبابات أبرامز امريكية8- مدرعات هجومية من طراز "فينيكا هولندية" و"أي إم إكس" فرنسية و"ماردر" ألمانية و"سي في 90 سويدية"9- مدافع ثابتة من عيار 155 من طراز إم 777 أسترالية وأمريكية وكندية10- مدافع ذاتية الحركة ألمانية وإيطالية وهولندية وفرنسية وأسبانيه وسويدية وإنجليزية عيار 15511- قواذف صواريخ من عيار 227 إنجليزية وفرنسية وأمريكية وألمانية ومن عيار 230 تركية12- صواريخ مضاده للسفن من طراز هاربون قادمة من الدنمارك وإنجليزية وأمريكيه وهولندية وإسبانية13- ذخائر موجهة أميركية من طراز "هيل فاير" و"جي دام" و"إبكواس" و"جي إل إس دي بي" وإنجليزي من طراز برايمستون وستورم شادو1- مدافع مضادة للطائرات من طراز "غيبارد" ألمانية2- منظومه "إس 300" وسام 6 من سلوفاكيا و"ستريلا وسام 6" تشيكية و"أوسا وسام 3" بولندية3- باتريوت أميركي وألماني4- نسامز أمريكي ونرويجي وإيرست تي ألماني5- سكاي غارد وسبادا إيطالي وريم-7 أمريكي6- معدات تشويش تركية وإنجليزية وأمريكية7- ردارات ألمانية وهولندية وأسترالية وأمريكية وإنجليزيه وسويدية وفرنسية. (روسيا اليوم)