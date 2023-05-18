ما هي العلامة الرئيسية لبداية الهجوم الأوكراني المضاد؟

Advertisement

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير العسكري الأميركي أندرو ماتريك، قال إن العلامة الرئيسية لبداية الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ستكون حشدها لجميع الآليات المدرعة الغربية على خط المواجهة.وأضاف ماتريك، وهو من العاملين في برنامج الدفاع التابع لمركز الأمن الأميركي الجديد، في حديث لموقع Business Insider: "العلامة الحقيقية للهجوم الأوكراني ستكون، الاستخدام المكثف للمدرعات الغربية على خط التماس".وأشار الخبير إلى أن حشد العدد الكبير من الأسلحة الغربية والمدرعات الثقيلة، بما في ذلك عربات المشاة القتالية وعربات الاستطلاع المصفحة والدبابات والعربات المصفحة، سيكون أهم نذير لبدء الهجوم الأوكراني المضاد.ووفقا للخبير، "لا يزال غامضا حتى الآن، هل ستكون أوكرانيا قادرة على تنفيذ مخططها، لكن رغم ذلك لن تعلن كييف رسميا بدء الهجوم إلا عندما تصبح بدايته واضحة للجميع".في وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن بلاده تحتاج إلى المزيد من الوقت لشن الهجوم المضاد. ونوه بأن أوكرانيا تستطيع شن هذا الهجوم الآن بالذات، لكنها "ستفقد الكثير من عناصرها خلال ذلك".من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مرات عديدة أن الدول الغربية تحث سلطات كييف على مواصلة الأعمال الهجومية واحتلال الأراضي الروسية الجديدة، بالرغم من أنها تفهم أن هذه الخطط ستفشل حتما. (روسيا اليوم)