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عربي-دولي

بشأن مطاردة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل... ماذا كشف سائق سيارة الأجرة الذي أوصلهما؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 07:11
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قال سائق سيارة الأجرة، التي ركبها دوق ودوقة ساسكس لمدة 10 دقائق تقريبا مساء يوم الثلاثاء في مدينة نيويورك خلال سعيهما إلى الابتعاد عن المصورين المتطفلين، إن الزوجين كانا متوترين بشكل واضح خلال الرحلة القصيرة.
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وأضاف سوخشارن سينغ لـ"بي بي سي" إن هاري وميغان ركبا معه من فناء تحرسه شرطة خاصة في وسط مانهاتن.

وكان المتحدث باسم الزوجين قد أعلن في بيان سابق أن الزوجين تعرضا لـ "مطاردة متواصلة" استمرت لما يزيد على ساعتين من جانب مصورين متطفلين.

بيد أن سينغ، الذي شهد جانبا من الواقعة، لم يصف قيادته للسيارة بأنها مطاردة خطيرة من قبل مصورين.

وقال سينغ، الذي كان يرتدي قميصا أزرق اللون ويتحدث إلى الصحفيين خارج منزل عائلته في كوينز: "كنت في شارع 67 ثم رحب بي مسؤول الأمن. الشيء التالي الذي تعرفونه هو أن الأمير هاري وزوجته ركبا سيارتي". (بي بي سي)
 
 

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