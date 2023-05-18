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عربي-دولي

بحال فوزه بالانتخابات.. هذا اول ما سيفعله كليتشدار أوغلو باللاجئين

Lebanon 24
18-05-2023 | 07:30
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أعلن زعيم المعارضة التركية المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو عزمه على إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم حال فوزه في الانتخابات.

وأكد أوغلو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه إذا وصل إلى سدة الرئاسة، فسوف يخرج جميع اللاجئين من البلاد قائلاً "إذا تم انتخابي سأعيد كل اللاجئين" إلى بلادهم.
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وكان الاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل رجب طيب أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال كمال كليتشدار أوغلو على 44.92%، وسنان أوغان على 5.17% ومحرم إنجه (المنسحب) على 0.44%. (العربية)          
المصدر: العربية
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