كيسنجر يُحذّر من صراع وشيك بين الصين وأميركا... ماذا قال؟

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يعتقد وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر أن أميركا والصين يجب أن تتعلما كيفية التعايش سويا، ولديهما أقل من 10 سنوات لإدراك هذه الحقيقة.ويعبر كيسنجر عن قلقه قائلا: "أقنع الجانبان نفسيهما بأن الآخر يمثل خطراً استراتيجياً، نحن على طريق مواجهة القوى العظمى".وحتى في الوقت الذي تترنح فيه روسيا في فلك الصين وتلقي الحرب بظلالها على الجناح الشرقي لأوروبا، فإنه يخشى أن يكون الذكاء الاصطناعي على وشك زيادة حدة التنافس الصيني الأميركي.ويعلق كيسنجر: "نحن في وضع كلاسيكي يشبه ما قبل الحرب العالمية الأولى، حيث لا يتمتع أي من الجانبين بهامش كبير من المناورة السياسية، وحيث يمكن أن يؤدي أي اضطراب في التوازن إلى عواقب وخيمة".ويعتبر كيسنجر أن تجنب الصراع بين القوى العظمى هو محور عمله في حياته. وبعد أن شهد المذبحة التي تسببت فيها ألمانيا النازية ومقتل 13 من أقاربه، أصبح مقتنعًا أن السبيل الوحيد لمنع الصراع المدمر هو الدبلوماسية القوية المدعمة بشكل مثالي بالقيم المشتركة.ومن وجهة نظره، يعتمد مصير البشرية على ما إذا كانت أميركا والصين يمكنهما التعايش. وهو يعتقد أن التقدم السريع للذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، لا يترك لهم سوى 5-10 سنوات لإيجاد طريق.ونقطة البداية لتجنب الحرب هي تحليل القلق المتزايد في الصين، بحسب وجهة نظره. ويقر كيسنجر أن العديد من المفكرين الصينيين يعتقدون أن أميركا في انحدار، وأن الصين ستحل محلها.ويعتقد أن قيادة الصين تستاء من حديث صانعي السياسة الغربيين عن النظام القائم على القواعد العالمية في حين أن ما يقصدونه حقًا هو قواعد أميركا.ومع ذلك، يحذر كيسنجر من أن النظام الصيني يعلم القادة الصينيين بلوغ أقصى قوة تستطيع بلادهم تحقيقها، ولكن هناك طريقة لتحديد كيفية الحفاظ على التوازن بين القوتين، وهو إقامة حوار دائم بين الصين وأميركا.وتساءل: "هل من الممكن أن تتعايش الصين والولايات المتحدة دون التهديد بحرب شاملة بينهما؟ أعتقد نعم، ولكن علينا أن نكون أقوياء عسكريًا بما يكفي لمنع الفشل".ويعتبر كيسنجر أن الاختبار العاجل هو كيف تتصرف الصين وأميركا تجاه تايوان، موضحا أن الحرب على الطريقة الأوكرانية هناك ستدمر الجزيرة وتدمر الاقتصاد العالمي. وقد تؤدي الحرب أيضًا إلى انتكاسة الصين محليًا.ويؤكد أن الخوف من الحرب يخلق أرضية للأمل، ولكن المشكلة أن الطرفين ليس لديهما مساحة كبيرة لتقديم تنازلات. (العربية)