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عربي-دولي

الرئيس التونسيّ يرفض إعتقال طلبة بسبب "أغنية"

Lebanon 24
18-05-2023 | 08:49
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انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اعتقال الشابين التونسيين، ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما)، على خلفية نشرهما لأغنية انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات.

وقال سعيد: "أعبر عن شديد الاستغراب من اعتقال عدد من التلاميذ أو الطلبة بولاية نابل، لا أتدخل في القضاء و لكن لا أريد أن يظلم أحد في هذه البلاد نحترم القضاء ولكن نحترم فقط القضاء المستقل".
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وأضاف: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة يستعدون لإجراء الامتحانات وما حصل غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء ومجلس القضاة ان يتصدوا لمثل هذه الممارسات ولضمان العدل للتونسيين".

وتابع: "لن نسمح باعتقال طلبة بينما من سرق ونهب البلاد لا يزال حرا طليقا، نكره الظلم و التنكيل بأبناء شعبنا". (سكاي نيوز)
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