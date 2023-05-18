الرئيس التونسيّ يرفض إعتقال طلبة بسبب "أغنية"

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انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اعتقال الشابين التونسيين، ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما)، على خلفية نشرهما لأغنية انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات.وقال سعيد: "أعبر عن شديد الاستغراب من اعتقال عدد من التلاميذ أو الطلبة بولاية نابل، لا أتدخل في القضاء و لكن لا أريد أن يظلم أحد في هذه البلاد نحترم القضاء ولكن نحترم فقط القضاء المستقل".وأضاف: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاعتقال طلبة يستعدون لإجراء الامتحانات وما حصل غير مقبول، وعلى القضاة الشرفاء ومجلس القضاة ان يتصدوا لمثل هذه الممارسات ولضمان العدل للتونسيين".وتابع: "لن نسمح باعتقال طلبة بينما من سرق ونهب البلاد لا يزال حرا طليقا، نكره الظلم و التنكيل بأبناء شعبنا". (سكاي نيوز)