في 25 أيار... بوتين يجمع رئيس الوزراء الأرمني والرئيس الأذربيجاني في موسكو

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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن لقاء سيجمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في موسكو بوساطة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 أيار الجاري.جاء ذلك في تصريح له نقلته وكالة "تاس"، قال فيه إنه سوف يلتقي الرئيس الأذربيجاني "بموجب اقتراح من الجانب الروسي بعقد قمة ثلاثية، في موسكو من خلال وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف باشينيان أنه بالإضافة إلى موسكو، فإنه سيلتقي علييف في الأول من حزيران في كيشيناو، وستعقد تلك المفاوضات بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. (روسيا اليوم)