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عربي-دولي

باخموت.. صورة توضح حجم الدمار جراء المعارك في المدينة

Lebanon 24
18-05-2023 | 09:30
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نشرت شركة "ماكسار" المتخصصة بصور الأقمار الاصطناعية صورة لمدينة باخموت، قبل وبعد المعارك بين قوات فاغنر والقوات الأوكرانية التي دخلت شهرها العاشر.

وتظهر الصورتان اللتان تم وضعهما في صورة واحدة، حجم الدمار الذي لحق بالمدينة جراء المعارك الدائرة بين الطرفين حتى الآن.
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ووفقا للتطورات الأخيرة في المعارك الدائرة في باخموت، يبدو أن قوات فاغنر نجحت في اختراق آخر الخطوط الدفاعية للقوات الأوكرانية وتقترب من السيطرة على المفرق الرئيسي الذي يمكن للقوات الأوكرانية استخدامه لجلب التعزيزات أو الخروج من المدينة.

وبحسب المتابعين، فقد اجتازت قوات فاغنر شارع "روميانتسيفا" واقتربت بالفعل من شارع "يوفيلينا".

وأشار المتابعون إلى أن المعارك تدور حاليا حول مستشفى الأطفال الحديث في المدينة. (سكاي نيوز)
 
مدينة باخموت.. قبل وبعد
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