الكنيست الإسرائيلي يقر بقراءة تمهيدية حظر رفع العلم الفلسطيني... العقوبة السجن!

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أقر الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في أراضي عام 48.وصوت لصالح مشروع القانون 54 نائبا بالكنيست مقابل 16 معارضا، حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي أضافت أن مشروع القانون قدمه النائب آلموغ كوهين من حزب "قوة يهودية" بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون في 3 قراءات، "فسيكون من الممكن فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام على أولئك الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني".وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، على حظر الاحتجاجات والتظاهرات التي يرفع خلالها العلم الفلسطيني في مناطق أراضي 48 والقدس المحتلة. (الجزيرة)