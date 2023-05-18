الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لتوفير منصة تفاوض بشأن السودان

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن استعداد روسيا للمساعدة في حل الأزمة في السودان، وإن لزم الأمر، توفير منصة للمفاوضات.جاء ذلك في تصريحات لبوغدانوف على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي في قازان، حيث تابع: "نحن نعارض التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية. يجب على السودانيين حل مشكلاتهم بأنفسهم، ونحن مستعدون للمساعدة في ذلك".وتعليقا على استعداد روسيا لتوفير منصة للمفاوضات بين أطراف النزاع في السودان، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا "لا تفرض نفسها على أحد"، إلا أن القضية تتعلق بنوع المفوضات التي يمكن الشروع فيها، حيث أن هناك توجهات مختلفة بين السودانيين.واندلع القتال في السودان منذ 15 نيسان بين قوة الرد السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" والجيش النظامي السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. وتتبادل القوات المتصارعة تصريحات متضاربة حول النجاحات في العمليات العسكرية والسيطرة على المنشآت، بعد أن اتسع نطاق الحرب المعلوماتية في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. (روسيا اليوم)