وصول 40 ألف طن من القمح الروسي إلى مصر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في المصري استقبال سفينة PETRA - 1 قادمة من روسيا وعلى متنها 40 ألف طن القمح لصالح هيئة السلع التموينية المصرية.

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وكان ميناء دمياط في مصر قد استقبل خلال هذا العام سفينة SABAEK، محملة بأكبر شحنة من نوعها من القمح الروسي منذ عام 1986.واستقبل الميناء السفينة التي تعتبر أكبر سفينة ترسو على أرصفة الميناء منذ افتتاحه، عام 1986م، والتي يبلغ طولها 250م، وبعرض 44م، وغاطس 14م، وترفع علم بنما، قادمة من روسيا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالي (100 ألف طن)، من القمح، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتعد هذه الشحنة هي أكبر شحنة قمح ترد للميناء منذ افتتاحه. (روسيا اليوم)