Advertisement

إقتصاد

بـ800 مليون دولار.. دولة عربية تخطط لإنشاء مشروعي طاقة متجددة

Lebanon 24
18-05-2023 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1068327-638200320810448184.jpg
Doc-P-1068327-638200320810448184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه العمانية، اليوم، اتفاقية لإقامة مشروعين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار.

وأعلنت الشركة في بيان، نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن المشروعين سيتم إقامتهما في ولاية منح بمحافظة الداخلية، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروعين (منح 1، ومنح 2) حوالي 1000 ميغاوات، عبر استخدم تقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتصل مساحتهما الإجمالية إلى 14.5 مليون متر مربع وأكثر من مليونين من الألواح الشمسية.
Advertisement

وبحسب البيان، فإنه سيتم تطوير مشروع "منح 1" للطاقة الشمسية من قبل مجموعة استثمارية مكونة من الشركة الفرنسية "إي دي إف رينيوبلز"، والشركة الكورية "كوريا ويسترن باور"، في حين ستقوم المجموعة الاستثمارية المكونة من الشركة السنغافورية "سيمبكورب يوتيليتيز" والشركة الصينية "جينكو باور للتكنولوجيا" بتطوير مشروع "منح 2".



وذكر البيان أن المشروعين سيتم تطويرهما بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل.

وتهدف سلطنة عمان من المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، والإسهام في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، بحسب ما قاله يعقوب بن سيف الكيومي الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه.

وأضاف أن سلطنة عُمان تستهدف إنتاج ما لا يقل عن 40 بالمئة من الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2040.

 
وأشار إلى أن الشركة تعكف حاليا على تطوير مشروع جديد للطاقة الشمسية في ولاية عبري بسعة إجمالية تقدر بـ500 ميغاوات، ومشاريع إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بسعة إجمالية تصل إلى 400 ميغاوات.
 
يذكر أن مجموعة نماء تأسست في عام 2004 نتيجة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وخدمات المياه في سلطنة عمان، وهي مملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وتقوم بعمليات تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في السلطنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:12 | 2023-05-18
14:00 | 2023-05-18
14:00 | 2023-05-18
13:42 | 2023-05-18
13:16 | 2023-05-18
13:07 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website