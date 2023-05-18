بيسكوف: روسيا وإيران ستواصلان بناء علاقات المنفعة المتبادلة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا وإيران ستواصلان التعاون وبناء العلاقات على أساس المنفعة المتبادلة على الرغم من الضغوط.



جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "لم تتوهم روسيا يوما أن الولايات المتحدة الأميركية ستتوقف عن محاولة الضغط على الدول التي تبحث عن علاقات تبادل المنفعة مع روسيا، ومن بينها إيران. دائما ما كنا نعلم أن الضغط سيستمر". إلا أن بيسكوف أكد على أن ذلك لن يؤثر على بناء علاقات المنفعة المتبادلة بين روسيا والشركاء.

Advertisement

وشدد بيسكوف على ثقة روسيا الدائمة في قدرة إيران ومجموعة كاملة من البلدان على التكيف بشكل كبير مع الضغط من الولايات المتحدة، وتواصل عملها المنهجي لبناء علاقات تستند إلى المنفعة والاحترام المتبادلين ومراعاة مصالح واهتمامات الأطراف.



وكانت روسيا وإيران قد وقعتا يوم أمس الأربعاء على اتفاقية لبناء الجزء الأخير من خط السكك الحديدية "الشمال-الجنوب" للتجارة الدولية. وبعد ذلك أعلن السناتور الأميركي تيد كروز عن عمله مع زملائه على مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران لمنع رفع مستوى التعاون بينهما. (روسيا اليوم)