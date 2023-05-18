الأسد يصل إلى السعودية لحضور أعمال القمة العربية (فيديو)

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الخميس، إلى مدينة جدة، للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها السعودية الجمعة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية: "كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة السورية إن بشار الأسد سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية، في خطوة تمثل استكمال عودة سوريا إلى المنظومة العربية.

وكان وزراء خارجية الدول العربية تبنوا مطلع أيار الجاري قرارا، بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاما. وبعدها ذكر الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أنه بات بوسع الأسد المشاركة في القمة، إذا رغب في ذلك.



وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها. (سكاي نيوز عربية)