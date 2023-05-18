وزير الداخلية التركي يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات الأخيرة

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الخميس، "الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل في الانتخابات التركية وأنها لا تريد الديمقراطية في تركيا".

وقال صويلو، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن "الاتحاد الأوروبي أراد التأثير على خيارات الشعب التركي من خلال الانتخابات"، مشددا أن "الرئيس رجب طيب أردوغان سيفوز في الجولة الثانية، وسيكون يوم 28 أيار المقبل عرساً للديمقراطية.

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وأوضح أن "أنقرة لن تعيد اللاجئين السوريين قسراً، وإنما ستؤمن العودة الطوعية لمن يرغب في حال توفرت الظروف المناسبة للعودة"، مضيفا أن "98% من السوريين المقيمين في تركيا مسجلون لدى الحكومة التركية بشكل رسمي".

وأكد أن "حديث المعارضة عن وجود 10 ملايين لاجئ في تركيا غير صحيح"، متهما إياها بأنها تقف وراء تسريبات المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجه.

وحذر من أن تركيا ستدخل تحت مظلة الدول الغربية ولن تكون متوازنة كما هي الآن، إذا خسرن أردوغان الانتخابات، مشيرا أن هناك بعض المعارضين عنصريون ويقومون بمهاجمة الأجانب في تركيا. (سبوتنيك)