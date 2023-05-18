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عربي-دولي

موسكو: مطالب براغ بدفع إيجار أراضي السفارة الروسية ابتزاز رسمي

Lebanon 24
18-05-2023 | 12:48
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مطالبة التشيك موسكو بدفع إيجار أراض تابعة للسفارة الروسية في براغ، ابتزاز على مستوى رسمي.
 
وقالت زاخاروفا في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إطلب السلطات التشيكية للإيجار، وحتى بأثر رجعي، يشبه الابتزاز على مستوى الدولة وينتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
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وأكدت أن الجانب الروسي عرض مرارا إجراء مشاورات مع خبراء حول قضايا العقارات، لافتة إلى أن موسكو ستتخذ تدابير، بما في ذلك من خلال الآليات القانونية. (روسيا اليوم) 
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