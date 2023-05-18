عبد اللهيان يتحدث عن "خطوات إيجابية" من باريس بعد إفراج طهران عن فرنسييّن

أشار وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى "خطوات إيجابية" من باريس بعد إفراج طهران عن فرنسيين اثنين، وكشف عن اتصالات جارية لإطلاق إيران سراح أربعة فرنسيين آخرين.



وقال في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" في طهران إن ايران وفرنسا "تواصلان اتصالاتهما لتجاوز سوء الفهم بين بلدينا".

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وأضاف أنه يجري "اتصالات مستمرة" مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، كان آخرها في 12 أيار، يوم عودة بنجامان بريير 37 عاما، المسجون منذ أيار 2020 والفرنسي الأيرلندي برنارد فيلان 64 عاما الذي أوقف في 3 تشرين الأول 2022، إلى فرنسا.



وتابع: "نحن متفقون مع السيدة كولونا على بذل جهود لضمان الإفراج عن المواطنين الفرنسيين الذين سبق أن دينوا وسجنوا في إيران. لكن متابعة هذه القضية تعود إلى السلطة القضائية في بلادنا"، لافتا إلى أن "كولونا وسلطات فرنسية أخرى سبق أن اتخذوا خطوات إيجابية. والنتيجة تصب في صالح البلدين".



وأوضح عبداللهيان للصحيفة الفرنسية أنه خلال حركة الاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر، "شنّت حرب نفسية وإعلامية واسعة على الشعب الإيراني" و"قد أخطأ (الرئيس إيمانويل) ماكرون في أنه عبر يومها عن رؤية معينة حيال إيران، لكنه فهم سريعا أنه لن يحصل شيء في ايران". (روسيا اليوم)