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عربي-دولي

فيديو من "واحة الإعلام" المخصصة لتغطية القمة العربية في جدّة.. شاهدوه

Lebanon 24
18-05-2023 | 13:07
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نشرَ موقع "إندبندنت عربية" مقطع فيديو وثق الأجواء في "واحة الإعلام"، وهي المركز المُخصص بتغطية فعاليات القمة العربية التي ستنعقد في جدة، يوم غدٍ الجمعة.

وشهدت الواحة حضوراً كثيفاً للصحافيين من مختلف وسائل الإعلام العربية، كما جرى رصدُ حضور صحافيين من وسائل إعلام أجنبية وعالميّة عديدة.
 
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وكان القادة العرب بدأوا بالوصول الخميس إلى مدينة جدة، للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وتشملُ طاولة البحث في القمة 32 مشروع قرارٍ، وأبرزها القضية الفلسطينية والتطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبارها قضيةَ العرب الأساسية.

كذلك، تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.

ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثرَ من عقد، بحيّز من مشاريعِ القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.

وبطبيعة الحال، لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية، كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديداً ملفَ الفراغ الرئاسي والأوضاعَ الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاعِ اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
 
 
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