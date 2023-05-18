فيديو من "واحة الإعلام" المخصصة لتغطية القمة العربية في جدّة.. شاهدوه

نشرَ موقع "إندبندنت عربية" مقطع فيديو وثق الأجواء في "واحة الإعلام"، وهي المركز المُخصص بتغطية فعاليات القمة العربية التي ستنعقد في جدة، يوم غدٍ الجمعة.



وشهدت الواحة حضوراً كثيفاً للصحافيين من مختلف وسائل الإعلام العربية، كما جرى رصدُ حضور صحافيين من وسائل إعلام أجنبية وعالميّة عديدة.

قبل ساعات من انطلاق #القمة_العربية... هكذا بدت "واحة الإعلام"، المركز الخاص بتغطية فعاليات القمة في #جدة#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/GmFrEOgmCH — Independent عربية (@IndyArabia) May 18, 2023 Advertisement

وكان القادة العرب بدأوا بالوصول الخميس إلى مدينة جدة، للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.



وتشملُ طاولة البحث في القمة 32 مشروع قرارٍ، وأبرزها القضية الفلسطينية والتطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبارها قضيةَ العرب الأساسية.



كذلك، تفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.



ومع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثرَ من عقد، بحيّز من مشاريعِ القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.