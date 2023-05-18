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عربي-دولي

من حضر حتى الآن؟ القادة العرب يصلون تباعاً إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية

Lebanon 24
18-05-2023 | 13:16
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بدأ القادة العرب الخميس بالوصول إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

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وكان وصل جدة في وقت سابق على التوالي كل من: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي، رئيس مورتيانيا محمد ولد الغزواني، رئيس وزراء سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد، الرئيس السوري بشار الأسد، الرئيس التونسي قيس سعيد، الوزير الأول الجزائري أيمن عبد الرحمن. 
 
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