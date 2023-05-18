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عربي-دولي

الكشف عن تضخيم البنتاغون أسعار الأسلحة الأميركية المرسلة لأوكرانيا

Lebanon 24
18-05-2023 | 13:42
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كشفت مصادر أميركية عن مبالغة وزارة الدفاع في أسعار الأسلحة الأميركية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، بواقع ثلاثة مليارات دولار عن القيمة الحقيقية.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية، قوله: "وجدنا تناقضات في كيفية تقييمنا للمعدات التي أرسلناها إلى أوكرانيا".

وبحسب المصادر، فإن الخطأ وقع عند وضع البنتاغون قيمة أعلى للأسلحة التي تم سحبها من المخزون الأميركي، ثم إرسالها إلى أوكرانيا، إذ قام البنتاغون بزيادة قيمة المعدات بنحو 3 مليارات دولار.

ووفق المصادر نفسها، سيتم تقديم إخطار للكونغرس بالتعديل المحاسبي يوم الخميس، وقد ينتج عن هذا الأمر إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم) 
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