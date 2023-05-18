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عربي-دولي

قديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من القوات الخاصة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
18-05-2023 | 14:12
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إرسال قوات إضافية تابعة للفوج الـ96 في الحرس الوطني الروسي إلى أوكرانيا، متمنيا لجميع المقاتلين العودة منتصرين وسالمين.

وكتب قديروف على "تلغرام": "انطلق من غروزني عاصمة الشيشان إلى منطقة العملية العسكرية الروسية بقيادة محمد توشايف،  جنود إحدى أكثر الوحدات جاهزية وفعالية في القتال التابعون لفوج العمليات الروسي الـ96".
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وأضاف قديروف أن "مقاتلي الفوج سينضمون إلى أشقائهم الذين حلوا سابقا محل رفاقهم في هذه المهمة، علما أن غالبيتهم شاركوا عدة مرات في مهام خاصّة في إطار العملية العسكرية الروسية".

وعبّر قديروف عن "تمنياته لجميع المقاتلين بالنصر على العدو الخبيث والعودة إلى الوطن سالمين غانمين".

وأضاف: "بعون الله تعالى أنتم حماة الأجيال القادمة في وطننا العظيم من الفاشية والقيم الأوروبية". (روسيا اليوم) 
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