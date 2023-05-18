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عربي-دولي

أردوغان: التأييد الكبير الذي حظينا به في انتخابات 14 أيار ضمانة للجولة الثانية

Lebanon 24
18-05-2023 | 14:54
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدعم الشعبي الكبير الذي ناله في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 14 أيار، ضمان للجولة الثانية في الـ28 من الشهر الجاري.

وشكر أردوغان في كلمة عبر اتصال هاتفي في الاجتماع الإقليمي التشاوري لتقييم أداء الإدارات المحلية الذي انعقد اليوم في ولاية قيصري وسط تركيا، جميع كوادر "حزب العدالة والتنمية" على الجهود الكبيرة التي بذلوها قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 14 أيار الجاري.
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وأشار إلى أهمية حصول "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان التركي.

وأضاف: "حققنا الأغلبية في البرلمان والآن حان وقت العمل من أجل كسب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 أيار"، مشيرا إلى أن محاولات المعارضة لتذليل الفارق لن تجدي نفعا. (روسيا اليوم) 
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