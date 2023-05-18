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عربي-دولي

دراسة تُعلن الخبر "السيء": "شريان الحياة في العالم بخطر"!

Lebanon 24
18-05-2023 | 15:42
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أظهرت دراسة جديدة أن كمية المياه تتقلص في أكثر من نصف بحيرات العالم وخزاناته، وهو اتجاه يهدد هذا المصدر الحيوي للمياه العذبة ويُعزى إلى حد كبير إلى الاحتباس الحراري والإفراط في استخدام البشر له.

ويعيش نحو ربع سكان العالم في مناطق تعاني بحيراتها من الجفاف أو تتبخر المياه في سدودها، وفق الدراسة التي نُشرت الخميس في مجلة ساينس العلمية المرموقة.
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وقال بالاجي راجاغوبالان، الأستاذ في جامعة كولورادو بولدر والمشارك في وضع الدراسة، في تقرير لوكالة فرانس برس إن "البحيرات في خطر على مستوى العالم، وهذا له تبعات واسعة، وأضاف: إنّ تلك البحيرات توفر للمجتمعات والإنسانية شريان الحياة، ومع ذلك فهي لا تحصل على الاحترام الذي تستحقه".

وتغطي البحيرات حوالى 3 بالمئة من سطح الأرض، لكنها تمثل 87 بالمئة من المياه العذبة السائلة عليها. كذلك، فإنها تُستخدم للاستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.

وعاينت دراسات سابقة جفاف وتدهور حالة البحيرات الكبرى بشكل منفرد، لكنَّ هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم عرضاً تفصيلياً للاتجاهات العالمية وأسباب التغييرات المرصودة، وذلك بفضل أرصاد الأقمار الاصطناعية.
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