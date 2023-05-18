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الجزائر.. السجن 10 سنوات لوزير سابق

Lebanon 24
18-05-2023 | 15:46
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أدان القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بجرائم فساد وحكم عليه بالسجن النافذ 10 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار.

ووقّع قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية تقدّر بـ8 ملايين دينار، ضد رجل الأعمال غ عبد الحق، و4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ضد المقاول مع إدانة لمدير المركزي للناحية الشرقية  بعقوبة 3 سنوات.
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كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي و6 أشهر سجنا غير نافذا في حق ابنته، مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
 
وتراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة.
المصدر: روسيا اليوم
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