Advertisement

عربي-دولي

إعتقال الرئيس الأسبق لحركة النهضة

Lebanon 24
18-05-2023 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1068383-638200488351276407.jpg
Doc-P-1068383-638200488351276407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم، أن السطات أوقفت الرئيس الأسبق لحركة النهضة صادق شورو.

وأكد القيادي في الحركة، رياض الشعيبي، اعتقال الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة، موضحاً في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" أنه تم اقتياد شورو إلى جهة مجهولة من دون تمكينه من التواصل مع محامي أو مع عائلته حتى الآن.
Advertisement

وذكر في تدوينته أن "شورو هو أستاذ جامعي في الكيمياء، والرئيس الأسبق لحركة النهضة، وأحد أكثر المعتقلين مكوثا بسجون بن علي، حيث قضى ما يقارب من الـ20 سنة في غرف سجنية ضيقة وفي عزلة شبه تامة عن بقية المساجين".

وأفاد بأن شورو أصيب بجلطتين آخرهما كانت منذ أيام قليلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-05-18
16:58 | 2023-05-18
16:52 | 2023-05-18
16:46 | 2023-05-18
16:21 | 2023-05-18
16:00 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website