كندي حاول دهس المصلين أمام مسجدين في تورونتو (صورة)

أعلنت السلطات الكندية أن الشرطة أوقفت كندياً حاول دهس المصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو.



Advertisement

وقالت وسائل إعلام محلية إن دائرة شرطة تورنتو أبلغت عن عملية اعتقال تم إجراؤها فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الكراهية ضد الإسلام، مشيرة إلى أن الحادثتين وقعتا في 6 نيسان.

ووفقاً للشرطة فإن المتهم يدعى شاران كاروناكاران وكان يقود سيارة داكنة اللون واستهدف المصلين في مسجدين.

وأشارت إلى أن المشتبه به دخل ساحات الانتظار بقصد إصابة المصلين وإلحاق الضرر بالسيارات.

وأوضحت أنه وبعد الأحداث التي وقعت في المسجدين، توجه المتهم إلى "سكاربورو تاون سنتر" حيث دخل مركزا تجاريا وشرع في مضايقة وتهديد العديد من العملاء، وخلال الحادث قيل إن المتهم صرخ بتعليقات مهينة ومعادية للإسلام، وتم القبض على كاروناكاران يوم 3 ايار.

ووجهت للمتهم الذي يبلغ من العمر 28 عاما 13 تهمة، بما في ذلك تهمتان تتعلقان بعملية نقل خطرة، الاعتداء بسلاح، خمس تهم بالتحرش الإجرامي، التلفظ بالتهديدات بإلحاق الأذى الجسدي، الاعتداء، عرض غير لائق في الأماكن العامة وارتكاب عمل غير لائق بقصد إهانة شخص آخر.

هذا ويواجه المشتبه به تهما تتعلق بحادث منفصل في مسجد في ماركهام.