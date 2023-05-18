إختراق مواقع حكومية أوكرانية.. هذا ما أعلنته منظمة "جيش الخلاص" السرّية

أعلنت منظمة "جيش الخلاص الأوكراني" السرية، اختراق مواقع العديد من الهيئات الحكومية التابعة لنظام كييف، داعية للاتحاد وتطهير الوطن من "السرطان الذي يقتله والمتجسد بزيلينسكي".

وقالت المنظمة في بيان نُشر على صفحة تم اختراقها لأحد هيئات الإدارة الإقليمية في أوديسا: "يعلن جيش الخلاص الأوكراني بمسؤولية، أن الهجمات على بانكوفايا ليست سوى عرض لأهدافنا وقدراتنا على المقاومة. نحن الشعب الأوكراني، نحن نقرر متى وأين نحقق العدالة لزيلينسكي وعصابته والأوليغارشية الذين ينهبون بلادنا". دون تحديد ماهية الهجمات التي نفذوها على بانكوفايا ومتى تمت".

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وأضاف البيان: "أيها الإخوة والأخوات! وطننا على وشك الدمار! بعد أن وصلنا إلى السلطة تحت شعار استعادة السلام وتطبيع العلاقات مع روسيا، أثار زيلينسكي أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.. نحن، جيش الخلاص في أوكرانيا، نناشدكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، اتحدوا الآن لتطهير وطننا من الورم السرطاني الذي يقتله – زيلينسكي".

ولفت النص إلى أن هناك العديد من المؤيدين لـ "جيش الخلاص في أوكرانيا" وهم نشطون بالفعل.



ومن الجدير ذكره، أنه لم يكن وجود مثل هذه المنظمة معروفا، ونشر أعضاء المجموعة، على مواقع الويب المخترقة نداء إلى الشعب الأوكراني لمحاربة الحكومة الحالية. كما تحدثوا عن الهجمات التي تم تنفيذها على مكتب زيلينسكي في شارع بانكوفايا.