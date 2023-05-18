عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. ماذا قالت الرئاسة المصرية؟

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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "قرار عودة سوريا للجامعة العربية تم بالتوافق بين جميع الدول العربية".ولفت فهمي إلى أنّ "موقف مصر يتمثل في تطلعها إلى أن تكون هذه العودة، بمثابة إعطاء دفعة كبيرة للتسوية السياسية للأزمة السورية اعتماداً على أو استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254".وأردف قائلاً: "النقطة الأساسية ستظل هي أن سوريا عادت، وكلّنا أمل على مستوى القيادة المصرية أن تخرج دمشق من أزمتها وتستعيد استقرارها ويستعيد الشعب السوري أمنه وسلامه".