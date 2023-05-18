شي جينبينغ يسعى لملء الفراغ الروسي في وسط آسيا

استضاف الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، قمة لبلدان آسيا الوسطى، ساعياً لبسط نفوذ إقليمي، بينما يعقد قادة دول مجموعة السبع اجتماعاً موازياً في اليابان. وذكرت بكين، أن الاجتماع، الذي انعقد في مدينة شيان الصينية، الواقعة أقصى شرق طريق الحرير وتشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، يحمل أهمية كبرى، وهو الأول من نوعه منذ أسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاماً.

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وفيما تتحرّك بكين لملء الفراغ الذي خلّفته الحرب الروسية على أوكرانيا في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، يطرح شي نفسه كرجل دولة على الساحة الدولية ساعياً لتوسيع نفوذ الصين خارج حدودها. وتنعقد القمة بالتزامن مع اجتماع لدول مجموعة السبع في هيروشيما، يتوقع تشو أن يركّز على الجهود الرامية إلى "التصدي للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم".

وأضاف أن قمة الصين وآسيا الوسطى تتسم بأهمية دبلوماسية واستراتيجية لا يمكن الاستهانة بها. وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في 2022 وسجّل نمواً بنسبة 22 بالمئة خلال الفصل الأول من 2023 مقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.



