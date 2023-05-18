Advertisement

عربي-دولي

شي جينبينغ يسعى لملء الفراغ الروسي في وسط آسيا

Lebanon 24
18-05-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1068403-638200533484106245.jpg
Doc-P-1068403-638200533484106245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استضاف الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، قمة لبلدان آسيا الوسطى، ساعياً لبسط نفوذ إقليمي، بينما يعقد قادة دول مجموعة السبع اجتماعاً موازياً في اليابان. وذكرت بكين، أن الاجتماع، الذي انعقد في مدينة شيان الصينية، الواقعة أقصى شرق طريق الحرير وتشكل الرابط بين الصين وأوروبا عبر آسيا الوسطى، يحمل أهمية كبرى، وهو الأول من نوعه منذ أسست العلاقات الرسمية قبل 31 عاماً.
Advertisement
وفيما تتحرّك بكين لملء الفراغ الذي خلّفته الحرب الروسية على أوكرانيا في بلدان الاتحاد السوفياتي السابقة، يطرح شي نفسه كرجل دولة على الساحة الدولية ساعياً لتوسيع نفوذ الصين خارج حدودها. وتنعقد القمة بالتزامن مع اجتماع لدول مجموعة السبع في هيروشيما، يتوقع تشو أن يركّز على الجهود الرامية إلى "التصدي للنفوذ الصيني المتزايد حول العالم".
وأضاف أن قمة الصين وآسيا الوسطى تتسم بأهمية دبلوماسية واستراتيجية لا يمكن الاستهانة بها. وتؤكد بكين أن حجم تجارتها مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصل إلى 70 مليار دولار في 2022 وسجّل نمواً بنسبة 22 بالمئة خلال الفصل الأول من 2023 مقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:13 | 2023-05-19
01:08 | 2023-05-19
00:58 | 2023-05-19
00:57 | 2023-05-19
00:43 | 2023-05-19
00:40 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website