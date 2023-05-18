البيت الأبيض يحذّر من ركود في حال التخلّف عن سداد الديون

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قالت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس وكبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لايل برينارد، أمس الخميس، إن "تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأميركي إلى الركود".وحثّت هاريس وبرينارد النشطاء الديموقراطيين خلال مكالمة جماعية على التواصل مع المشرعين للتعبير عن معارضتهم لترك البلاد تتخلف عن سداد ديونها، وهو أمر قد يحدث بعد أقل من أسبوعين.واستغلت هاريس المكالمة لإبقاء التركيز منصبا على التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق فيما سيقضي الرئيس جو بايدن الأيام القليلة المقبلة في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.وقالت: "التخلف عن سداد الديون قد يؤدي إلى ركود".