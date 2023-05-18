Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض يحذّر من ركود في حال التخلّف عن سداد الديون

Lebanon 24
18-05-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1068413-638200610214543110.jpg
Doc-P-1068413-638200610214543110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس وكبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لايل برينارد، أمس الخميس، إن "تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالاقتصاد الأميركي إلى الركود".
وحثّت هاريس وبرينارد النشطاء الديموقراطيين خلال مكالمة جماعية على التواصل مع المشرعين للتعبير عن معارضتهم لترك البلاد تتخلف عن سداد ديونها، وهو أمر قد يحدث بعد أقل من أسبوعين.
Advertisement
واستغلت هاريس المكالمة لإبقاء التركيز منصبا على التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق فيما سيقضي الرئيس جو بايدن الأيام القليلة المقبلة في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.
وقالت: "التخلف عن سداد الديون قد يؤدي إلى ركود".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:13 | 2023-05-19
01:08 | 2023-05-19
00:58 | 2023-05-19
00:57 | 2023-05-19
00:43 | 2023-05-19
00:40 | 2023-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website