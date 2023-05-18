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عربي-دولي

عقوبات برطانية جديدة ضدّ روسيا بينها حظر على الألماس

Lebanon 24
18-05-2023 | 19:45
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كشفت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان «كما تظهر العقوبات التي أُعلِنت اليوم، تظل مجموعة الدول السبع موحدة في مواجهة التهديد من جانب روسيا وثابتة في دعمنا لأوكرانيا».
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