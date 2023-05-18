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عربي-دولي
السعودية أم سوريا: من سيكون نجم القمة؟
Lebanon 24
18-05-2023
|
22:25
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كتبت روزانا بو منصف في" النهار": مراقبون ديبلوماسيون يرون انه وان بدا الموضوع السوري في الواجهة ، فان النجم الفعلي في القمة العربية هو السياسة الخارجية المحدثة لدى القيادة في المملكة السعودية التي فاجأت اولا باصرارها على اعادة سوريا على رغم الاعتراضات من بعض الدول العربية وحسمها على نحو قاطع الاتجاه الذي تريده في الاجتماع الوزراي العربي الذي انعقد في شهر نيسان المنصرم لهذه الغاية ورفض الاعتراضات من الدول العربية على ذلك . وهي خطوة مفاجئة في المسار الديبلوماسي المحدث الذي انطلق بزخم على الاقل في اعلان اتفاق سعودي ايراني في بكين وبرعايتها في 10 اذار الماضي. المؤشرات لتحديثات على السياسة الخارجية السعودية شغلت الاعلام العالمي ودوائر القرار في ادارة علاقات دقيقة مع الغرب وروسيا في ظل رفض الاصطفاف الى اي جانب في الحرب الروسية على اوكرانيا وفي مد وجزر في العلاقات مع الحليف التاريخي الذي تشكله الولايات المتحدة ولا سيما في موضوع عدم التجاوب مع الموقف الاميركي من اسعار النفط . وهي برزت كذلك في الانفتاح الكبير على الصين واستقبال الزعيم الصيني كما في استقبال الرئيس الاميركي بحيث برزت بوادر تأسيس القيادة السعودية لموقع اقليمي للمنطقة اكثر قوة واكثر تأثيرا . وقد ساعدت الحرب الروسية على اوكرانيا في بلورة موقع اقتصادي اكثر اهمية للمملكة السعودية ودول الخليج على صعيد الطاقة وعزز اهميتها الاستراتيجية والتحول العالمي نحو مخزونها الاستراتيجي من الطاقة فمع ان البعض يعزو اعادة استيعاب النظام السوري الى تداعيات او انعكاسات الاتفاق السعودي الايراني، فان القيادة السعودية التي تضع ثقلها بمحاولة التوفيق بين طرفي القتال في السودان وانهاء الحرب في اليمن تواجه تحديا ازاء استعادة النظام السوري او استعادة سوريا نفسها الى الجامعة العربية بما يعنيه ذلك من احراز تقدم في انهاء الحرب التي يشنها الاسد ضد معارضيه او انهاء معاناة اللاجئين السوريين او استيعاب المعارضة . اذ ان قيادتها الاقليمية لذلك كله يرتب عليها مسؤوليات قيادية لمتابعة تأمين الحلول كذلك في الوقت الذي يخشى البعض من ان الحاجة الى انجاز ذلك بسرعة تحت وطأة اعتبارات كثيرة قد يؤدي الى احتمالين : احدهما هو حرق المراحل على نحو قد يخشى من ارتدادات معينة لذلك . والاخر ، وهو الاكثر ترجيحا ، هو عدم مجاراة الدول او الاطراف التي تتم لملمتها او عدم مواكبتها هذه القيادة الاقليمية للسعودية في اهدافها واحتمال بروز مصالح متداخلة لدول اخرى قد تفشل ذلك او تشوهه.
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