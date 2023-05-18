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الإفراج عن أسترالي اختطفه تنظيم القاعدة في بوركينا فاسو قبل 7 سنوات

Lebanon 24
18-05-2023 | 23:52
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أعلنت الحكومة الأسترالية أنه تم الإفراج عن الطبيب الأسترالي كينيث إليوت (88 عاما)، بعد سبع سنوات من اختطافه بأيدي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو. 
واختطف إليوت وزوجته بأيدي الجماعة في كانون الثاني 2016، وأفرج عن زوجته جوسلين بعد شهر. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ للصحافة إن الطبيب عاد إلى أستراليا مساء الخميس.
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وأضافت: "إليوت بأمان، وتم لم شمله بزوجته جوسلين وأولادهما. أنا سعيدة جدا لإطلاق سراحه".

وكانت جماعة أنصار الدين المرتبطة بالقاعدة أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف الزوجين، كما أنه في تموز2017 نشر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقطع فيديو يظهر 6 رهائن بينهم إليوت.
المصدر: فرانس 24
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