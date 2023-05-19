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عربي-دولي

بعد زلزال على عمق 10 كيلومترات... تحذير من تسونامي قبالة كاليدونيا الجديدة

Lebanon 24
19-05-2023 | 00:01
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حذرت السلطات من موجات مد عاتية "تسونامي" بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ووفقا للنظام الأميركي للتحذير من موجات تسونامي، فقد أعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وفيجي وفانواتو.
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قال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي إنّ تشكل موجة مدّ هو أمر "ممكن" الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.
المصدر: العربية
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