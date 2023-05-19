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عربي-دولي

زيلينسكي سيحضر قمة السبع في اليابان شخصياً

Lebanon 24
19-05-2023 | 00:01
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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة الجمعة، قولها إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر قمة "مجموعة السبع" في اليابان شخصياً، بعدما كان مقرراً مشاركته في عبر الفيديو.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قال الخميس، إنه على علم بتقارير تفيد بأن زيلينسكي سيحضر القمة شخصياً، ولكن "لا تغيير في جدول القمة"، مشيراً إلى أن زيلينسكي سيشارك في الجلسة التي تعقد الأحد عبر الفيديو.
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