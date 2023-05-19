بريطانيا تسلم أوكرانيا "مدفع الصحراء".. فما هي قدرات "إيه أس 90"؟

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سلّمت بريطانيا، أوكرانيا صفقة أسلحة جديدة تتضمن ناقلات جند وعربات مدرعة، بالإضافة إلى مدفع "إيه إس 90" الذي يعد العمود الفقري لفوج المدفعية ذاتية الحركة بالجيش البريطاني، ويلقب بـ"مدفع الصحراء".وقال نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، إن بريطانيا سلمت أوكرانيا مدافع ذاتية الدفع من طراز "إيه أس 90" التي وعدتها بها سابقا، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة، وفق ما نُشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني.ووفق هيبي تم تسليم أوكرانيا دبابات "تشالنجر 2"، والمدافع "إيه إس 90"، وناقلات الجند المدرعة "بولدوغ"، "سبارتان"، "ستورمر"، "إم 113"، بالإضافة إلى العربات المدرعة "وولفهوند"، "ماستيف"، "هاسكي" و"إف في 104".ويستخدم الجيش البريطاني مدافع "إيه أس 90" ذاتية الحركة بديلا عن الهاوتزر الأميركي "إم 109"، وفق موقع "ميليتاري فاكتوري" العسكري، الذي أكد أن بريطانيا أنتجت 179 مدفعا من هذا النوع لجيشها ويمثل مصدرا مهما للنيران المباشرة وغير المباشرة.فما هي قدرات "إيه أس 90"؟- الطول: 9 أمتار- العرض: 3.5 أمتار- الارتفاع: 2.49 مترا- الوزن: 45 طنا- السرعة: 55 كيلو مترا في الساعة- المدى: 370 كيلومترا- الطاقم: 5 أفرادما هو تسليح "إيه إس 90"؟- مدفع رئيسي عيار 155 ملم بـ48 طلقة- مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم بألف طلقة- قاذفات قنابل دخان.- مدى الرمي: من 27 إلى 40 كيلومترا- نوع التعمير: آلي- أقصى معدل نيران: 6 قذائف في الدقيقة، لمدة ثلاث دقائق- معدل النيران المستمر: قذيفتان في الدقيقة- سعة المخزن 48 قذيفةوتم تطوير مدفع "إيه أس 90" في الثمانينيات وتم إدخاله في التسعينيات، وأثبت أنه سلاح ممتاز، وتم تزويده بأنابيب يبلغ قطرها 155 ملمًا، لكن تقادم عمرها بعد عدة ترقيات متتالية، وبالتحديد في الأنواع المقبولة من الذخيرة والرقمنة.وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لندن ستكون مجبرة على البحث عن طريقة لتجديد مخزونها من الأسلحة الثقيلة من مدافع "إيه إس 90".ويقول موقع "ميليتري ووتش" العسكري إن الجيش البريطاني يعاني من انقطاع مدافع "إيه إس 90" بمخازنه.