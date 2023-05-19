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عربي-دولي

بايدن يجري مكالمة من اليابان مع فريق التفاوض بشأن رفع سقف الدين

Lebanon 24
19-05-2023 | 00:27
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن الذي يحضر قمة "مجموعة السبع" في اليابان، أجرى مكالمة هاتفية مع فريق مفاوضات رفع سقف الدين.

وأشار إلى أن الفريق أبلغه بأن المحادثات مع الجمهوريين تشهد إحراز "تطور مستمر".
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ووصل بايدن إلى هيروشيما الخميس، لحضور قمة المجموعة تاركاً وراءه بشكل مؤقت المفاوضات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين الأميركي.

وأجبرت الأزمة بايدن على اختصار جولته التي كان يفترض أن تضم أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، ليتمكن من الرجوع إلى واشنطن الأحد، لاستكمال المفاوضات.
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