الرئيس الصيني: نعمل على تعزيز التجارة والاستثمار مع دول آسيا الوسطى

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال قمة التعاون بين بكين ودول آسيا الوسطى، إن العالم يحتاج إلى الاستقرار في آسيا الوسطى، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الصيني.وأشاد الرئيس الصيني، خلال كلمته في القمة التي تعقد في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، بالعلاقات بين بلاده ودول آسيا الوسطى، مؤكداً أنها ستكون علاقات "حيوية" خلال الحقبة المقبلة.وأعلن شي جين بينج، أن بلاده بتعزيز التجارة واتفاقيات الاستثمار الثنائية مع بلدان وسط آسيا.استقبلت الصين زعماء دول آسيا الوسطى الخمس (كازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، وتركمانستان)، الخميس، بمراسم ترحيب حارة، تزامناً مع عقد قمة "مجموعة السبع" في اليابان، والتي تبدأ الجمعة، وعلى رأس أجندتها مواجهة بكين.