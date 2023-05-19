الاتحاد الأوروبي: مصلحتنا في الحفاظ على تعاون "مستقر وبناء" مع الصين

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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن من مصلحة الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تعاون "مستقر وبناء" مع الصين.وتابع على هامش قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، أن الاتحاد الأوروبي سيدعو الصين لتكثيف الضغط على روسيا لـ"وقف عدوانها العسكري" في أوكرانيا.وفي شأن إيران، قال إن الاتحاد يريد اتباع نهج دبلوماسي مع طهران، حتى لا تتخذ قرارات خاطئة فيما يتعلق بروسيا.