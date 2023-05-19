بالصور والفيديو... قادة عرب وصلوا الى جدة للمشاركة في القمة العربية

بدأ القادة العرب الخميس بالوصول إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.



وأفاد مراسل RT بأن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان سيمثل الجزائر في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة.



وكان وصل جدة في وقت سابق كل من:

الرئيس الفلسطيني محمود عباس







فيديو | وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جدة للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/cF6Ye1r6rf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023 Advertisement

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي





رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

فيديو | وصول رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للمشاركة في #قمة_جدة العربية الـ 32#الإخبارية pic.twitter.com/xSVdEWDNHM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يصل إلى جدة





الملك حمد بن عيسى آل خليفه يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32.https://t.co/z4V81YlY7o#واس_عام | #قمة_جدة pic.twitter.com/QFEnO30LNu — واس العام (@SPAregions) May 18, 2023

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي





الرئيس السوري بشار الأسد







-الرئيس التونسي قيس سعيد يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية





رئيس الصومال يصل جدة

رئيس جمهورية الصومال يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32.https://t.co/iYIg8JdtRg#واس_عام | #قمة_جدة pic.twitter.com/e9U3AM9T6U — واس العام (@SPAregions) May 18, 2023

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في القمة العربية 32