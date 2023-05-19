بالصور والفيديو... قادة عرب وصلوا الى جدة للمشاركة في القمة العربية

بدأ القادة العرب الخميس بالوصول إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة باجتماعات الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وأفاد مراسل RT بأن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان سيمثل الجزائر في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم غد الجمعة.
وكان وصل جدة في وقت سابق كل من:
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يصل إلى جدة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني
أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان
الرئيس السوري بشار الأسد
-الرئيس التونسي قيس سعيد يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
رئيس الصومال يصل جدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في القمة العربية 32
المصدر: RT + رصد "لبنان 24")